La Nissa vince di misura e mantiene il primato: Gela sconfitto 1-0

I biancoscudati difendono il primato in classifica scatenando la festa dello stadio “Tomaselli”

Gela. La Nissa supera di misura il Gela e si aggiudica il secondo round del derby. Rapisarda, con un gol al 24’, decide l’incontro. I biancoscudati difendono il primato in classifica scatenando la festa dello stadio “Tomaselli”. Misiti, invece, perde per infortunio Baldeh e Maltese nel primo tempo e, nella ripresa, Aperi, appena rientrato dopo alcune settimane ai box. Il Gela rimane alla nona posizione in classifica con 41 punti. Dopo la pausa arriva la Reggina, da stabilire se la sfida si giocherà al "Presti" o al "Liotta".

Nissa-Gela, le formazioni ufficiali

Nissa: Castelnuovo, Lanza, Alagna (46' De Felice), Rotulo (78' Kragl), Provenzano (66' Agnello), Bruno, Terranova (80' Sarao), Palermo, Rapisarda, Cusumano (84' Silvestri), Tamajo. A disposizione: Mondello, Cittadino, Napolitano, Megna. Allenatore: Di Gaetano.

Gela: Colace, Argentati, Petta, Giuliano (57' Aperi, 66' De Caro), Sbuttoni, La Rosa (57' Berto), Teijo, Giacomarro, Maltese (28' Siino), Baldeh (17' Cangemi), Flores Heatley. A disposizione: Florulli, Sinatra, Eguaseki, Camolese. Allenatore: Misiti.

Note: Ammonito Provenzano.

Reti: 24' Rapisarda.

Nissa-Gela, la cronaca

Termina dopo cinque minuti aggiuntivi la sfida. Alla Nissa basta il gol di Rapisarda per aggiudicarsi il derby e difendere il primato.

93' - Sponda di Sarao per Palermo, che al volo calcia a lato.

90' - L'arbitro concede cinque minuti aggiuntivi.

85' - Siino ci prova dalla lunga distanza. Castelnuovo alza sopra la traversa.

79' - Cusumano devia di testa un corner di Kragl. Colace leva il pallone dalla porta con un ottimo intervento.

77' - Lanza manda al bar Argentati con un controllo orientato impeccabile dopo il lancio di Castelnuovo, calcia in porta ma Colace respinge in corner.

75' - Tiro-cross pericoloso di Berto. Castelnuovo salva in corner.

71' - De Felice pesca al limite Terranova. Il numero 17 biancoscudato entra in area ma non riesce a coordinarsi bene per tirare e Colace ingloba il pallone.

60' - De Felice cerca a giro il secondo palo ma trova l'opposizione di Petta.

56' - Rotulo punta Argentati, si sposta la palla sul sinistro e cerca il raddoppio. Colace si oppone in angolo.

46' - Comincia la ripresa allo stadio "Tomaselli".

Termina dopo tre minuti di recupero la prima frazione allo stadio "Tomaselli". Biancoscudati avanti grazie al gol di Rapisarda. I biancazzurri, nel corso del primo tempo, hanno perso per infortunio Baldeh e Maltese. Hanno preso il loro posto Cangemi e Siino.

45' - Palermo cerca il secondo palo a giro da fuori area ma Colace salva in corner.

40' - Terranova cerca al volo l'angolo lontano dopo un traversone dalla sinistra ma la sua conclusione termina a lato.

39' - Rotulo cerca il gol a giro da fuori area ma centra in pieno Teijo. Rapisarda raccoglie la palla vagante ma la scaglia sull'esterno della rete.

27' - Altra tegola in casa Gela. Dopo Baldeh, anche Maltese è costretto a lasciare il campo per infortunio. Entra, al suo posto, Siino.

24' - 1-0 Nissa. Biancoscudati avanti nel punteggio con Rapisarda. Alagna trova al centro dell'area il numero 31, che da ottima posizione la piazza all'angolino.

19' - Contatto in area tra Terranova e Sbuttoni. Il direttore di gara lascia correre scatenando le proteste della panchina biancoscudata e dell'intero stadio.

17' - Esce Baldeh per un problema muscolare. Dentro, al suo posto, Cangemi.

12' - Primo squillo per la Nissa. Lanza colpisce di testa ma l'impatto con il pallone non è soddisfacente e la sfera termina ampiamente a lato.

1' - Fischio d'inizio allo stadio "Tomaselli".