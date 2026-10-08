La moglie del gioielliere di Nicolosi graziato da Mattarella: “Ringrazio il presidente della Repubblica”
GRAVINA DI CATANIA (CATANIA) – “Voglio ringraziare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per aver concesso la grazia a mio marito”. Lo ha dichiarato la moglie di Guido Gianni, il gioielliere condannato ad oltre 12 anni di carcere per l’uccis
GRAVINA DI CATANIA (CATANIA) – “Voglio ringraziare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per aver concesso la grazia a mio marito”. Lo ha dichiarato la moglie di Guido Gianni, il gioielliere condannato ad oltre 12 anni di carcere per l’uccisione di due ladri e il ferimento di un terzo, durante la rapina avvenuta nel negozio di Nicolosi il 18 febbraio del 2008. Secondo quanto appreso, la famiglia, tramite i legali che hanno seguito le fasi del processo, ha inoltrato circa 20 richieste di grazia in questi anni, prima di ottenere il provvedimento firmato ieri dal Capo dello Stato.
-Foto ufficio stampa Quirinale-
(ITALPRESS).
Fact Check
Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.
Fonte:
- https://www.italpress.com/la-moglie-del-gioielliere-di-nicolosi-graziato-da-mattarella-ringrazio-il-presidente-della-repubblica/
Verificato il: 08 ottobre 2026