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La moglie del gioielliere di Nicolosi graziato da Mattarella: “Ringrazio il presidente della Repubblica”

GRAVINA DI CATANIA (CATANIA)  – “Voglio ringraziare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per aver concesso la grazia a mio marito”. Lo ha dichiarato la moglie di Guido Gianni, il gioielliere condannato ad oltre 12 anni di carcere per l’uccis

A cura di Redazione Redazione
08 ottobre 2026 14:30
La moglie del gioielliere di Nicolosi graziato da Mattarella: “Ringrazio il presidente della Repubblica” -
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GRAVINA DI CATANIA (CATANIA)  –Voglio ringraziare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per aver concesso la grazia a mio marito”. Lo ha dichiarato la moglie di Guido Gianni, il gioielliere condannato ad oltre 12 anni di carcere per l’uccisione di due ladri e il ferimento di un terzo, durante la rapina avvenuta nel negozio di Nicolosi il 18 febbraio del 2008. Secondo quanto appreso, la famiglia, tramite i legali che hanno seguito le fasi del processo, ha inoltrato circa 20 richieste di grazia in questi anni, prima di ottenere il provvedimento firmato ieri dal Capo dello Stato.

-Foto ufficio stampa Quirinale-
(ITALPRESS).

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Verificato il: 08 ottobre 2026

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