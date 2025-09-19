La memoria del magistrato Rosario Livatino ricordata in città con il supporto alla donazione del sangue
A cura di Redazione
19 settembre 2025 17:30
Gela. Il magistrato Rosario Livatino, ucciso trentacinque anni fa dai killer di mafia, ricordato dall'amministrazione comunale e dal consiglio, anche con il sostegno alla donazione del sangue. L'iniziativa è prevista per domani, sabato 20 settembre, e per domenica 21 settembre. Il punto per la donazione è quello della Fidas di via Appennini 5.