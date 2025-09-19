La memoria del magistrato Rosario Livatino ricordata in città con il supporto alla donazione del sangue

Il ricordo del magistrato ucciso dalla mafia

Gela. Il magistrato Rosario Livatino, ucciso trentacinque anni fa dai killer di mafia, ricordato dall'amministrazione comunale e dal consiglio, anche con il sostegno alla donazione del sangue. L'iniziativa è prevista per domani, sabato 20 settembre, e per domenica 21 settembre. Il punto per la donazione è quello della Fidas di via Appennini 5.