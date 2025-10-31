La Juve riparte da Spalletti “Mire alte, credo in questa squadra”

TORINO (ITALPRESS) - Otto mesi per conoscersi e rilanciarsi, con l'accordo tacito - ma non scritto - di andare avanti insieme anche oltre se le cose andranno bene. Inizia ufficialmente l'era di Lucian...

TORINO (ITALPRESS) - Otto mesi per conoscersi e rilanciarsi, con l'accordo tacito - ma non scritto - di andare avanti insieme anche oltre se le cose andranno bene. Inizia ufficialmente l'era di Luciano Spalletti alla Juventus, un "grande esperto del calcio italiano - lo ha accolto il dg bianconero Damien Comolli - L'esonero di Tudor è arrivato per mancanza di risultati, dovevamo fermare questo ciclo di risultati negativi e avevamo bisogno di avere un nuovo mister: Spalletti è l'allenatore perfetto, tutte le parti della società sono d'accordo, non c'è nemmeno un centimetro di distanza".

Col tecnico di Certaldo è stato sottoscritto un contratto fino a giugno anche se "ci sarà un'opzione per un altro anno, per la stagione 2026/27, ma non è sulla carta. Vediamo un potenziale accordo a lungo termine, durante la stagione possiamo sederci al tavolo e capire come continuare", ha spiegato Comolli precisando che i primi contatti risalgono solo a lunedì sebbene il divorzio a giugno dalla Nazionale avesse rimesso Spalletti sul mercato.

"Non ho avuto nessuna difficoltà nell'accettare otto mesi di contratto, perchè credo in questa Juventus - ha messo in chiaro dal canto suo il neo tecnico bianconero - Saranno le cose fatte in campo a determinare il mio futuro, non sono uno che ha bisogno di essere rassicurato ed è corretto che si valuti di volta in volta, la trovo una situazione semplice, onesta e chiara. Si cerca di collaborare e poi in fondo si tirano le somme. Se fossi stato la Juve, avrei fatto lo stesso".

E allora ecco l'ex ct azzurro pronto a rimboccarsi le maniche. "Prime sensazioni? Bellissime, conosciamo tutti la storia di questo club, la sua organizzazione, sappiamo che c'è un'aspettativa alta, ma entrarci dentro è una bellissima emozione". Più che la voglia di riscatto, in Spalletti "prevale di più la voglia di riportare questo club ad alti livelli. Ho assoluto rispetto per quello che ha fatto Tudor e sono sicuro di trovare una squadra in buona condizione mentale. Se non avessi creduto che questa squadra abbia delle potenzialità perchè avrei dovuto accettare un contratto di otto mesi? Penso di poter fare un bel lavoro. Le mire sono alte, dobbiamo fare un buon lavoro e rimettere le cose in pari perchè gli altri corrono forte".

L'obiettivo della Juve è qualificarsi per la prossima Champions ma Spalletti non si accontenta: "Spero di rientrare nel giro scudetto, perchè no? Le intenzioni devono essere al massimo, come in questo caso. Mancano 29 partite, ne ho viste di tutti i colori nei miei 30 anni di professione. Sono quasi in fondo, perchè sono anziano, tenterò di mettere mano, poi lì vedremo cosa saremo riusciti a fare. Ho assoluto rispetto del valore di questi calciatori. Non so quanto inciderò ma so quello che sarà il mio comportamento, attraverso il quale i calciatori potranno entrare in una mentalità che possa dare loro qualcosa. La differenza la fanno sempre i calciatori ma è avere una complicità, fidarsi delle nostre capacità che ci porterà dei risultati, non so se piccoli o grandi ma è il percorso che abbiamo davanti che ci può far cambiare le cose. Sento dire che ci sono giocatori non da Juve ma se tutti diamo il nostro massimo ci può essere una crescita per essere da Juve e lavoreremo su questo".

Messo in chiaro che su Vlahovic "non ho ricevuto nessuna imposizione" da parte del club, anzi, "a valutare dall'ultima partita le sue intenzioni sono molto chiare", Spalletti non poteva non tornare sulle polemiche fronte Napoli relative al suo sì ai bianconeri. "A Napoli è venuto fuori un qualcosa di una bellezza superiore per quello che abbiamo fatto, è stato uno Scudetto bellissimo, ho instaurato un rapporto particolare, rimarrà tutto intatto da parte mia. Stamattina dovevo fare le analisi e mi sono fatto tirare il sangue dall'altro braccio, perchè sul sinistro non voglio toccare nulla - il riferimento al tatuaggio con lo stemma del Napoli e il terzo Scudetto - Non voglio che venga però estrapolato quello che io ho detto su Napoli e della fine del rapporto, quando dissi che non mi sarei mai messo la tuta di un'altra squadra, mi riferivo alla stagione successiva. E' chiaro che non debba smettere di fare l'allenatore dopo un anno a Napoli".

Infine, per quanto riguarda lo staff, Spalletti sarà accompagnato dal vice allenatore Marco Domenichini e dai collaboratori Giovanni Martusciello, Salvatore Russo e Francesco Sinatti mentre non ci sarà Daniele Baldini: "Sono rimasto un po' sorpreso della sua scelta. Lo ringrazio, ha deciso lui di terminare questa avventura di collaboratore".

- foto Image -

(ITALPRESS).