La IV C del “Dante Alighieri” di Gela festeggia i 50 anni dal diploma

Gela. Un incontro all’insegna dei ricordi e dell’emozione quello che, la sera del 1° ottobre, ha visto riuniti gli ex studenti della IV C dell’Istituto Magistrale Dante Alighieri di Gela, diplomatisi nel 1975. Elisa Cammilleri, Maria Laura Buccola, Maria Rosa Baglieri, Maria José Caruso, Angela Cervetti, Maria Concetta Di Natale, Maria Cecilia Perna, Maria Meli, Saveria Giudice, Maria Grazia Guzzardella, Simone Portelli, Francesco Gualato e Dina Timpanaro hanno condiviso una cena conviviale con i loro docenti, la professoressa Melina Gerotti e i professori Giorgio Donegani e Antonio Trainito. Tra sorrisi, aneddoti divertenti e ricordi delle gite e dei giorni di scuola, la serata è stata occasione per raccontare il proprio vissuto a cinquant’anni di distanza. Non sono mancati i pensieri per chi non ha potuto partecipare e, in particolare, per i compagni Filippa Biffarella, Marisa Concetta Russotto, Enzo Leonardi e Crocifisso Caci.

Gli ex studenti hanno concluso l’incontro con l’augurio di ripetere questi momenti di amicizia e memoria anche in futuro.