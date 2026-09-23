“La guardiana”, si presenta il romanzo di Caterina Battilocchio

L’organizzazione dell’evento è curata da Gela Brainstorming A.P.S., con il sostegno istituzionale dell’Amministrazione comunale di Gela.

Gela. Appuntamento con la letteratura oggi, mercoledì 23 settembre, dove sarà presentato “La guardiana”, il romanzo di Caterina Battilocchio, pubblicato da Garzanti.

L’iniziativa, promossa da Gela Brainstorming A.P.S. e realizzata con il patrocinio del Comune di Gela, si terrà alle 18.30 alla Capannina.

“La guardiana” è un romanzo che ruota attorno a un segreto e a una storia che attende di essere portata alla luce. Un appuntamento pensato per gli appassionati di libri e per quanti vogliono conoscere più da vicino l’opera e il percorso dell’autrice.

La presentazione rappresenterà anche un’occasione di confronto e condivisione, attraverso la quale il pubblico potrà approfondire i temi del romanzo e dialogare attorno alla scrittura di Caterina Battilocchio.