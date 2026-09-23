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“La guardiana”, si presenta il romanzo di Caterina Battilocchio

L’organizzazione dell’evento è curata da Gela Brainstorming A.P.S., con il sostegno istituzionale dell’Amministrazione comunale di Gela.

A cura di Redazione Redazione
23 settembre 2026 13:11
“La guardiana”, si presenta il romanzo di Caterina Battilocchio -
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Gela. Appuntamento con la letteratura oggi, mercoledì 23 settembre, dove sarà presentato “La guardiana”, il romanzo di Caterina Battilocchio, pubblicato da Garzanti.

L’iniziativa, promossa da Gela Brainstorming A.P.S. e realizzata con il patrocinio del Comune di Gela, si terrà alle 18.30 alla Capannina.

“La guardiana” è un romanzo che ruota attorno a un segreto e a una storia che attende di essere portata alla luce. Un appuntamento pensato per gli appassionati di libri e per quanti vogliono conoscere più da vicino l’opera e il percorso dell’autrice.

La presentazione rappresenterà anche un’occasione di confronto e condivisione, attraverso la quale il pubblico potrà approfondire i temi del romanzo e dialogare attorno alla scrittura di Caterina Battilocchio.

L’organizzazione dell’evento è curata da Gela Brainstorming A.P.S., con il sostegno istituzionale dell’Amministrazione comunale di Gela.

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