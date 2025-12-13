Quotidiano di Gela

La Fiamma Olimpica arriva anche a Gela: tra i sette tedofori anche l’atleta Salvo Bianca

Un riconoscimento encomiabile per un atleta ormai di spicco nel panorama paralimpico mondiale che, con orgoglio, sta portando in alto il nome della propria città.

13 dicembre 2025 14:35
Gela
Sport
Gela. Tra i tedofori delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ci sarà anche Salvo Bianca. Atleta paralimpico già vincitore di tre titoli mondiali, il gelese porterà la fiamma olimpica in città, per circa 300 metri, il 17 dicembre, alle ore 10, in viale Indipendenza. Bianca sarà uno dei sette atleti locali designati per questo prestigioso compito. Il percorso totale va dal quartiere Scavone alla Bioraffineria.

