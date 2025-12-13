La Fiamma Olimpica arriva anche a Gela: tra i sette tedofori anche l’atleta Salvo Bianca
Un riconoscimento encomiabile per un atleta ormai di spicco nel panorama paralimpico mondiale che, con orgoglio, sta portando in alto il nome della propria città.
Gela. Tra i tedofori delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ci sarà anche Salvo Bianca. Atleta paralimpico già vincitore di tre titoli mondiali, il gelese porterà la fiamma olimpica in città, per circa 300 metri, il 17 dicembre, alle ore 10, in viale Indipendenza. Bianca sarà uno dei sette atleti locali designati per questo prestigioso compito. Il percorso totale va dal quartiere Scavone alla Bioraffineria.
