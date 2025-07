La città con Maria Santissima delle Grazie, migliaia di fedeli in processione

E' partita la processione con migliaia di fedeli al seguito

Gela. La città accoglie la sua Maria Santissima delle Grazie. E' partita la processione con migliaia di fedeli al seguito. La devozione è assoluta e tanti si affidano a Maria delle Grazie per i loro desideri di vita e per un voto spirituale profondo. Non mancheranno i bambini più piccoli, spogliati davanti alla Madonna in processione, come forma di raccordo umano e dell'anima con Maria. Presenti tutte le istituzioni locali, a partire dal sindaco Terenziano Di Stefano.