La Cina lancia un nuovo satellite nello spazio
XICHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Oggi la Cina ha lanciato nello spazio un razzo vettore Long March-3B, posizionando con successo in orbita un nuovo satellite, Shijian-31.Il razzo è decollato alle 1...
XICHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Oggi la Cina ha lanciato nello spazio un razzo vettore Long March-3B, posizionando con successo in orbita un nuovo satellite, Shijian-31.
Il razzo è decollato alle 17:45 (ora di Pechino) dal Centro di lancio satellitare di Xichang, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan.
Il satellite è utilizzato principalmente per il monitoraggio dell'ambiente spaziale.
Si è trattato della 651esima missione di volo dei razzi vettori della serie Long March.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-
Fact Check
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Verificato il: 16 giugno 2026