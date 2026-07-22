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La Cina esprime “forte insoddisfazione” per sanzione UE ad AliExpress

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il ministero cinese del Commercio ha espresso oggi "forte insoddisfazione e seria preoccupazione" per la decisione della Commissione europea di infliggere ad AliExp...

A cura di Redazione Redazione
22 luglio 2026 23:23
La Cina esprime “forte insoddisfazione” per sanzione UE ad AliExpress -
Italia
Italpress
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il ministero cinese del Commercio ha espresso oggi "forte insoddisfazione e seria preoccupazione" per la decisione della Commissione europea di infliggere ad AliExpress una multa da 550 milioni di euro, pari a circa 627 milioni di dollari, ai sensi del Digital Services Act dell'Unione Europea.

La Cina "si oppone fermamente" alle iniziative dell'UE "volte a creare barriere digitali con il pretesto della regolamentazione delle piattaforme e ad adottare misure discriminatorie per limitare e ostacolare le normali attività delle aziende cinesi di e-commerce in Europa", ha dichiarato un portavoce del ministero in una nota.

"La Cina esorta l'UE a smettere di abusare del proprio potere discrezionale sfruttando ambiguità giuridiche e a trattare le imprese cinesi in modo equo e imparziale", ha affermato il portavoce.

Il portavoce ha aggiunto che "la Cina sosterrà fermamente le aziende cinesi nella tutela dei propri diritti attraverso vie legali e adotterà misure concrete per proteggere i loro legittimi interessi".

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

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Verificato il: 22 luglio 2026

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