La Casa delle Farfalle a Gela: dal 14 febbraio un viaggio tra natura, bellezza e meraviglia

Da sabato 14 febbraio Gela aggiunge un nuovo tassello prezioso alla propria offerta culturale e turistica. All’interno del suggestivo exMonastero delle Benedettine, in pieno centro storico, apre ufficialmente al pubblico la Casa delle Farfalle, uno dei progetti divulgativi più affascinanti e partecipati che negli ultimi anni ha attraversato la Sicilia, conquistando migliaia di visitatori, famiglie e scolaresche.

Non una semplice esposizione, ma un’esperienza immersiva capace di parlare a tutte le età, dove la natura non si osserva soltanto: si vive, si ascolta, si respira.

Un giardino tropicale nel cuore della città

Il cuore pulsante della Casa delle Farfalle è la grande serra tropicale: un ambiente caldo e umido che riproduce fedelmente l’habitat naturale di centinaia di farfalle provenienti da tutto il mondo. Farfalle vive, coloratissime, libere di volare intorno ai visitatori, posarsi sui fiori, sulle spalle, sulle mani. Uno spettacolo che incanta gli adulti e rapisce i bambini, trasformando la visita in un ricordo destinato a durare. È qui che la meraviglia diventa educazione: ogni specie racconta una storia di biodiversità, di equilibri delicati, di bellezza fragile. “Proteggere la natura, sembra sussurrare questo luogo, significa prima di tutto imparare ad amarla”.

Un’offerta culturale che va oltre la serra

L’edizione gelese della Casa delle Farfalle, fortemente voluta dall’amministrazione comunale che ha patrocinato l’iniziativa, si distingue per una proposta integrata e di alto valore culturale, che arricchisce ulteriormente l’esperienza del visitatore.

Accanto alla serra tropicale trova spazio una mostra entomologica di grande pregio, realizzata dal giudice Vittorio Aliquò : una collezione di insetti imbalsamati che unisce rigore scientifico e straordinario impatto visivo. Un percorso che consente di osservare da vicino forme, colori e strutture di creature spesso invisibili, ma fondamentali per gli ecosistemi. A completare il viaggio, una mostra fotografica suggestiva dedicata agli astri, firmata dalla regista Alessia Scarso. Immagini che spalancano lo sguardo verso l’infinito, creando un dialogo poetico tra microcosmo e macrocosmo: dalle ali leggere di una farfalla alla profondità silenziosa del cielo stellato.

Un progetto che ha già conquistato la Sicilia

La Casa delle Farfalle non arriva a Gela per caso. È un progetto che ha già fatto tappa in numerose città siciliane, registrando ovunque grande partecipazione e consenso. Un format collaudato, capace di coniugare intrattenimento, divulgazione scientifica e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Gela, con l’ex Monastero delle Benedettine, diventa oggi lo scenario ideale per questa esperienza: uno spazio carico di storia che si apre alla contemporaneità, accogliendo natura, arte e conoscenza.

Un invito aperto a tutta la città

La Casa delle Farfalle è pensata per le famiglie, per le scuole, per i curiosi, per chi cerca un’esperienza diversa dal solito. È un luogo dove i bambini imparano divertendosi e gli adulti riscoprono lo stupore. Un’iniziativa che parla di bellezza, rispetto e futuro. Dal 14 febbraio, a Gela, la natura prende il volo. E invita tutti a seguirla. Per info e prenotazioni, è possibile chiamare il numero: 327 136 9233, visitare il sito: www.lacasadellefarfalle.com oppure la pagina Facebook: https://www.facebook.com/casafarfallegela