"La carta docente spetta anche all'insegnante non di ruolo", accolto il ricorso

Il ricorso è stato presentato contro il Ministero dell'istruzione

Gela. Nonostante non sia di ruolo, le spetta comunque la carta docente, con il contributo economico annuale da utilizzare per la propria attività didattica e per la formazione. La decisione del giudice della sezione civile del tribunale riguarda una docente che svolge servizio in città, come precaria della scuola. Fino a oggi, le era stata sempre negata la carta docente, destinata invece agli insegnanti di ruolo. Il ricorso contro il Ministero dell'istruzione, nel suo interesse, è stato presentato dall'avvocato Ilenia Greco che invece ha dimostrato l'infondatezza dell'interpretazione in materia. Il legale ha richiamato i principi di non discriminazione, accolti dal giudice che ha rilasciato una decisione favorevole per la docente. Avrà quindi diritto al contributo, al pari dei colleghi di ruolo.