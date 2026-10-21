Juventus chiamata alla reazione, Spalletti “Abbiamo parlato, serve dare di più”

TORINO (ITALPRESS) - "Serve la reazione per dare di più e raggiungere gli obiettivi: sia da parte mia, sia da parte dei giocatori". Luciano Spalletti non ha dubbi, nella terza giornata della fase camp...

TORINO (ITALPRESS) - "Serve la reazione per dare di più e raggiungere gli obiettivi: sia da parte mia, sia da parte dei giocatori". Luciano Spalletti non ha dubbi, nella terza giornata della fase campionato di Europa League contro il Rennes vuole una reazione da parte della Juventus.

Il tecnico bianconero ha ribadito la propria fiducia nei confronti della squadra dopo l'ultimo faccia a faccia: "La sensazione è che i ragazzi siano dentro ai discorsi che si fanno. Nell'ultima riunione che abbiamo fatto li ho fatti parlare, ho cercato di acquisire il massimo delle informazioni. Ho avuto la conferma di quella che è la loro serietà e onestà, il loro pensiero. Si sono resi tutti molto disponibili a dare qualcosa di più".

Spalletti ha poi aggiunto: "Come si riparte? Quella del dialogo e del metodo di lavoro sono componenti importanti, questa volta li ho fatti parlare tutti, io sono stato zitto, mi ha fatto piacere sentire il loro pensiero. Sono venute fuori delle cose importanti che potrò usare in quello che sarà il metodo".

Tredici punti in sette giornate di campionato per i francesi, una vittoria e un pareggio in Europa League: "Il Rennes è una squadra molto diretta, ha gente di qualità, ha un giocatore forte come Lepaul. Non è facile da affrontare, bisognerà essere molto attenti, loro valutano bene quelli che sono i momenti della partita, stanno facendo un buon campionato, sono a un punto dalla prima. Per noi sarà un banco di prova importante".

Sulla possibile sceltra tra Woltemade e Kolo Muani, il tecnico bianconero è stato netto: "Domani partono tutti e due dall'inizio". Spalletti è poi tornato sulle parole di Gleison Bremer al termine del ko casalingo contro la Lazio: "Chiarito con Bremer? Ha chiarito con i compagni, per me il discorso era tutto chiaro sin da domenica sera, lui ha spiegato le sue parole: la squadra ha accettato perchè hanno un rapporto bellissimo".

In conferenza è intervenuto anche l'attaccante transalpino Randal Kolo Muani: "Dobbiamo dimenticare la partita con la Lazio, dobbiamo andare avanti e mettere in campo tutto quello che abbiamo. Parole di Bremer? Il capitano ha parlato dopo la partita, c'era un pò di tensione, ne abbiamo parlato, bisognava dirsi le cose, è stata una discussione costruttiva. Come in una famiglia ci sono le problematiche, ma l'importante è dire le cose per poi ripartire".

Kolo Muani ha poi aggiunto: "Sarà una partita molto importante, abbiamo ottenuto due vittorie di fila in Europa League, ora vogliamo la terza. Non sarà facile: il Rennes verrà qui per attaccare e vincere, sarà una gara intensa".

- Foto Ipa Agency -

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