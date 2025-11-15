Jelinic “L’aeroporto di Palermo è un cardine determinante per lo sviluppo della Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) & La presidente dell& Ivana Jelinic, ha inviato un videomessaggio ai vertici della Gesap in occasione della presentazione della stagione invernale dell& Falcone Borsellino di Palermo, dall&

PALERMO (ITALPRESS) – La presidente dell’Enit, Ivana Jelinic, ha inviato un videomessaggio ai vertici della Gesap in occasione della presentazione della stagione invernale dell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, dall’estero, dove si trova per un impegno istituzionale.

“L’aeroporto è un cardine importante e determinante per lo sviluppo della Sicilia”, afferma Jelinic, definendo questa fase “un momento d’oro per il turismo italiano ma anche per quello siciliano”.

Secondo la presidente, “i numeri ci vedono protagonisti indiscussi sulla scena europea” e “decisamente anche quest’anno chiuderemo con un attivo rispetto ai passeggeri dell’anno scorso, un piccolo incremento ma che denota un andamento significativo”.

Jelinic sottolinea come “l’Italia è in cima alle classifiche dei desiderata dei viaggiatori, non solo europei ma di tutto il mondo” e che “sempre di più anche la Sicilia è una meta che viene scelta, non solo dagli italiani e dagli europei, ma anche e sempre di più da coloro che arrivano da mete extraeuropee”.

A crescere, spiega, sono “i numeri degli americani” e “la presenza anche nel mondo asiatico”, un trend che giudica “molto incoraggiante”

Si tratta di mercati “altospendenti, quindi con una capacità di spesa considerevole che lasciano un’importante ricchezza sui nostri territori”, aggiunge, evidenziando anche che “hanno una permanenza media superiore spesso a quella nazionale”.

Un insieme di fattori che, secondo Jelinic, “ci fanno sperare che anche l’anno prossimo sarà un altro anno d’oro per il nostro turismo”, un comparto “capace non solo di assumere ed impiegare sempre più persone ma anche di fare leva su quella crescita per i nostri giovani che devono appassionarsi a un settore che è in grado di dargli prospettiva e soprattutto soddisfazione”.

Nel suo messaggio Jelinic rivolge inoltre “un ringraziamento e un saluto particolare all’amministratore delegato della Gesap Gianfranco Battisti per il lavoro che sta facendo e quello che sarà capace di fare conoscendolo anche nel prossimo futuro”, esprimendo fiducia che “con lui l’aeroporto vivrà una stagione positiva, di profitto e sicuramente di grande espansione”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).