Iudice, "l'icona sacra di Maria D'Alemanna venga esposta anche nel santuario originario"

Ritiene che l'icona, conservata in chiesa Madre, vada esposta anche nel santuario di Villaggio Aldisio, area nella quale avvenne il ritrovamento dell'icona sacra

Gela. Nell'anno del 550esimo anniversario del ritrovamento dell'icona di Maria D'Alemanna, l'artista Giovanni Iudice si rivolge all'intera comunità locale, partendo da quella ecclesiastica. Ritiene infatti che l'icona, conservata in chiesa Madre, vada esposta anche nel santuario di Villaggio Aldisio, area nella quale avvenne il ritrovamento dell'icona sacra. “Si sta mobilitando un comitato di fedeli e non solo, con storici, artistici e persone della società civile. Non si comprende perché in un luogo così importante, fonte di primordiale spiritualità per il ritrovo del quadro sacro, un segno fatalista, vi debba essere esposta una copia non originale del quadro santissimo? Sembra una falsificazione all’interno di un originale luogo.

Vorrei lanciare un appello alla comunità ecclesiale, a sua eccellenza il vescovo e vicario foraneo. Considerare importante un segno della nostra storia, con il ritrovamento che ha generato la patrona della città, fino a portare il quadro definitivamente in chiesa Madre. Lo chiedono numerosi fedeli di tutta la città. Non capisco per quale ragione si debba cestinare il passato, chi l’ha detto? E perché il pellegrinaggio dell’8 settembre non possa vedere un provvisorio ritorno del quadro presso il santuario originario, anche solo per trenta giorni, per consentire ai devoti le visite nel mese mariano. Il santuario in parte è scomparso ed è stato ricostruito ex novo, altro mistero di deturpamento del patrimonio culturale della nostra città.

Mi chiedo ancora, l'essere devoti alla fede, ai santi e ai luoghi, non deve presupporre l’origine contro ogni personale e recente manovra rispetto a 550 anni di storia?”, dice Iudice.