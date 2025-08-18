Iudice e le sue opere nell'Annuario d'arte contemporanea Italia-Cina

L'annuario sarà disponibile da settembre

Gela. Nella sezione dedicata all'arte italiana, c'è anche il maestro Giovanni Iudice nella nuova edizione dell'Annuario d'arte contemporanea Cina-Italia, edito da A60 International Art, a cura di Pengpeng Wang. L'annuario sarà disponibile da settembre. Un ulteriore riconoscimento per le opere di Iudice, ormai da tempo nel novero di quelle che riescono a concentrare consensi sia in Italia sia all'estero. “Ringrazio il Comitato Scientifico, composto da Michele Lasala, Emanuele Gregolin e Pengpeng Wang”, ha detto brevemente Iudice.

In foto l'artista Giovanni Iudice