Italjet lancia Dragster 700 Twin all’Autodromo di Imola

IMOLA (ITALPRESS) - Italjet ha scelto l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola per il lancio mondiale del nuovo Dragster 700 Twin, sviluppato presso il Centro Stile Italjet di Castel Guelfo di Bologna. Il cuore pulsante del Dragster 700 Twin è un motore bicilindrico raffreddato a liquido da 692cc, capace di erogare una potenza massima di 68CV (51kW) a 8500 giri/minuto, per prestazioni che consentono di raggiungere una velocità massima di 190 km/h. Il cambio è manuale a 6 rapporti con frizione a bagno d'olio e trasmissione a catena. Il veicolo sarà disponibile anche in versione da 35kW, omologata per la guida con patente A2.

Dopo il sold out della Limited Edition, autentico oggetto da collezione numerato e impreziosito da livrea e componenti esclusivi, il Dragster 700 Twin sarà commercializzato nella versione Premium Edition.

La presentazione mondiale all'Autodromo di Imola è stata resa ancora più speciale dalla presenza del Team Italjet Gresini Moto2, con i piloti Albert Arenas e Darryn Binder protagonisti di giri dimostrativi. Un sodalizio vincente che verrà rinnovato anche per il 2026, confermando Italjet nel ruolo di Title Sponsor del Team Gresini Moto2.

"E' stato un vero onore avere la stampa italiana e internazionale riunita all'iconico Autodromo di Imola per il lancio del DRAGSTER 700 TWIN, dopo lo straordinario riscontro ottenuto dalla Limited Edition, andata esaurita in sole due settimane, a testimonianza dell'entusiasmo che il nostro marchio suscita tra gli appassionati - ha dichiarato Massimo Tartarini, Presidente e CEO di Italjet -. Il DRAGSTER 700 TWIN si distingue per la sua personalità unica: anima racing, design fuori dagli schemi e tecnologia all'avanguardia, per un'esperienza di guida coinvolgente e divertente, che incarna perfettamente la filosofia Italjet. Un ringraziamento speciale va al Team Gresini la cui preziosa collaborazione ha reso l'evento di lancio ancora più emozionante, offrendo alla stampa e agli ospiti l'opportunità di vivere l'adrenalina della pista".

Il Dragster 700 Twin Premium Edition sarà proposto in due livree: la combinazione nero e giallo e la colorazione rosso/bianco/antracite.

Il nuovo Dragster 700 Twin Premium Edition arriverà sul mercato a gennaio 2026 al prezzo di 13.990 euro.

Le maggiori vendite per questo esclusivo modello da collezione si sono registrate in Italia, Germania e Spagna, mentre in Asia il

successo è stato trainato dagli appassionati delle Filippine, del Giappone, della Tailandia e della Malesia.

