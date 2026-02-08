Italia argento nella staffetta di biathlon con Giacomel, Hofer, Wierer e Vittozzi

ANTERSELVA (ITALPRESS) - Italia d'argento nella staffetta mistadel biathlon, valida per i Giochi di Milano-Cortina 2026. Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi chiudono al seco...

del biathlon, valida per i Giochi di Milano-Cortina 2026. Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi chiudono al secondo posto dietro alla Francia di Perrot, Fillon Maillet, Jeanmommot e Simon. 1h04'15"5 il tempo della Francia, Italia staccata di 25". Completa al poligono Vittozzi, due errori per Giacomel e Hofer, mentre uno solo per Wierer. Medaglia di bronzo alla Germania (+1'05"3) di Strelow, Nawrath, Voigt e Preuss.

"Sono veramente contenta. Ero più agitata del solito ma sono riuscita a fare una gran bella staffetta", ha detto Lisa Vitozzi. A farle eco Dorothea Wierer: "Sapevamo di avere buone possibilità. Oggi molto nervosa. Ora godiamoci al massimo questo momento".

