Israele “Attivisti Flotilla sani e salvi, presto espulsi”
A cura di Redazione
02 ottobre 2025 06:45
ROMA (ITALPRESS) - "I passeggeri di Hamas-Sumud stanno viaggiando sulle loro barche sani e salvi verso Israele, dove inizieranno le procedure di espulsione verso l'Europa". Lo afferma su X il ministero degli Esteri israeliano, precisando che "i passeggeri sono sani e salvi e in buona salute".
