Israele “Attivisti Flotilla sani e salvi, presto espulsi”

A cura di Redazione Redazione
02 ottobre 2025 06:45
Israele "Attivisti Flotilla sani e salvi, presto espulsi"
Italia
Italpress
ROMA (ITALPRESS) - "I passeggeri di Hamas-Sumud stanno viaggiando sulle loro barche sani e salvi verso Israele, dove inizieranno le procedure di espulsione verso l'Europa". Lo afferma su X il ministero degli Esteri israeliano, precisando che "i passeggeri sono sani e salvi e in buona salute".

Foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
