Iscrizioni aperte per la 9ª edizione del corso Safety Manager

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla 9ª edizione del Corso Safety Manager, uno dei percorsi formativi più richiesti nel settore delle costruzioni, in un momento in cui la domanda di figure qualificate come Responsabili Salute Sicurezza e Ambiente (HSE) è in costante crescita.

Il 2026 si apre con l'aumento di investimenti per opere edili, Oil & Gas ecc..., fattori che rendono la figura strategica e sempre più ricercata dalle imprese.

Il corso, ormai punto di riferimento per la formazione professionale nel settore, è strutturato per offrire contenuti pratici, aggiornati e immediatamente spendibili, ideali per chi vuole avviare o crearsi la propria carriera trasformando l’inizio dell’anno in una reale opportunità.

Il 2025 ci ha visto protagonisti di numerosi inserimenti lavorativi, con 2 edizioni, 80 iscritti e 30 assunzione dirette.

⚠️ Iscrizioni aperte, posti limitati.

Il momento giusto per iniziare è adesso.

