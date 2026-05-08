"Io resto! Tu, torni?", dibattito su giovani e opportunità per una Sicilia diversa

L'incontro domenica 10 maggio, dalle ore 16:30, a "Macchitella lab"

Gela. "Io resto! Tu, torni?”. Una provocazione, soprattutto se arriva da una terra, la Sicilia, segnata dallo spopolamento e dalla migrazione di tanti giovani, che lasciano le origini e le radici di vita per affrontare studio e lavoro in altri contesti, molto lontani da quelli di sempre.

A Gela, domenica 10 maggio, dalle ore 16:30, presso “Macchitella lab”, si terrà un confronto pubblico, organizzato dall'associazione “Cambiamenti”, da Italia Viva-Casa riformista e da Futura Giovani riformisti. “Io resto! Tu, torni?”, è il titolo dato all'incontro che vedrà la partecipazione di tante realtà locali e non solo, animate da quei giovani che hanno deciso di restare e di provarci. “In Sicilia, restare non è più solo una scelta individuale. È diventata una questione collettiva. Negli ultimi vent’anni oltre 219.000 giovani hanno lasciato l’isola. Solo tra il 2022 e il 2024, più di 44.000 under 35 sono partiti. Oggi, quasi un giovane laureato su due sceglie di andare via. Non è soltanto una fuga. È un segnale chiaro. Mancano lavoro stabile, servizi efficienti, infrastrutture adeguate e prospettive concrete. Troppo spesso la politica appare distante, immobile, autoreferenziale. Ma la domanda resta: la Sicilia può tornare ad essere un luogo in cui costruire il proprio futuro? Noi crediamo di sì. Vogliamo discuterne apertamente, senza filtri. Imprenditori, professionisti, attivisti e giovani si confronteranno in un dibattito pubblico, condividendo esperienze, criticità e proposte. Un momento di dialogo per individuare idee concrete e rendere la Sicilia più attrattiva”, dice Giuseppe Perna, organizzatore e dirigente regionale di Italia Viva-Casa riformista.

Al dibattito parteciperanno, con interventi, Carmelo Traina, fondatore di “Visionary”, che approfondirà i punti essenziali del “Patto per restare”, il parlamentare nazionale di Italia Viva-Casa riformista Davide Faraone e Matteo Hallissey presidente nazionale +Europa, che saranno parti del confronto generazionale sulle risposte che la politica è chiamata a dare. “Un ringraziamento al Comune di Gela e al sindaco Terenziano Di Stefano, per la disponibilità e il supporto, e a tutti i relatori che hanno scelto di contribuire a questo confronto”, aggiunge Perna.