Investe un'auto e fugge, è accaduto stanotte in via Vasari

Non si ferma allo stop, investe una Lancia Y e fugge. Leggermente ferita una donna, illesi il figlio ed il marito.

Gela. Non si è fermato probabilmente allo stop, ha investito una Lancia Y che percorreva via Giotto ed ha proseguito la corsa senza fermarsi. E' accaduto ieri sera in via Vasari, nel rione Margi, a pochi metri da via Venezia. Incidente senza gravi conseguenze per fortuna perchè l'auto pirata (probabilmente una Fiat Idea di colore scuro a sentire alcuni passanti) ha investito l'utilitaria in cui a bordo c'erano tre persone, un uomo, la moglie ed il figlio. Dopo aver colpito l'auto ha proseguito la corsa facendo perdere le proprire tracce. Tanta paura ma per fortuna conseguenze lievi per gli occupanti. Ora è caccia all'auto pirata che non si è fermata neanche per verificare le condizioni degli occupanti della Lancia Y. In quegli incroci gli incidenti sono all'ordine del giorno poichè quasi nessuno rispetta i cartelli con la scritta stop.