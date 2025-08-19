Intesa Sanpaolo, donazioni per 60 milioni di euro con “For Funding”

MILANO (ITALPRESS) - Una raccolta di circa 60 milioni di euro a favore di 350 organizzazioni del Terzo Settore, sono i numeri raggiunti dalla Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo guidata d...

MILANO (ITALPRESS) - Una raccolta di circa 60 milioni di euro a favore di 350 organizzazioni del Terzo Settore, sono i numeri raggiunti dalla Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo guidata da Stefano Barrese, tramite la Direzione Impact. Grazie alle donazioni degli utenti e della banca stessa, dal 2017 a giugno di quest'anno attraverso la piattaforma digitale For Funding sono stati supportati oltre 500 progetti ad alto valore sociale.

La Direzione Impact, guidata da Andrea Lecce, accompagna oltre 100.000 realtà del Terzo Settore, a cui eroga ogni anno circa 300 milioni di euro di credito agevolato per progetti a sostegno delle fasce più deboli della società attraverso strumenti inclusivi, accessibili e innovativi. "I progetti sostenuti, il cui impatto sociale viene valutato annualmente, offrono opportunità concrete a famiglie, giovani, lavoratori precari e soggetti vulnerabili, favorendo l'accesso a bisogni essenziali come la casa, la salute, l'istruzione e l'inserimento lavorativo - si legge in una nota -. Agli strumenti finanziari agevolati si affianca la piattaforma digitale For Funding, leader in Italia nel crowdfunding, che si basa su un modello di raccolta a favore di realtà del Terzo Settore trasparente, accessibile a tutti, clienti e non clienti, e gratuito. Le iniziative, supportate dal Gruppo Intesa Sanpaolo, riguardano la rigenerazione del territorio, la salute, l'inclusione sociale, la lotta alla povertà, la salvaguardia dell'ambiente e molti altri ambiti sociali e di solidarietà. Forfunding.com ha avuto un ruolo di grande rilievo, in particolare, durante l'emergenza sanitaria da COVID-19, raccogliendo 5,3 milioni di euro a supporto di progetti sociali e sanitari".

"Con un approccio innovativo alla responsabilità sociale d'impresa - sottolinea il Gruppo -, Intesa Sanpaolo oltre ad offrire i servizi della piattaforma, promuove il programma Formula, cui partecipa sia nella promozione delle campagne, attraverso i canali ufficiali della Banca, sia nella raccolta fondi devolvendo direttamente un contributo unitario di 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online. Questo modello consente di amplificare la visibilità dei progetti e di moltiplicare l'impatto sociale delle donazioni, anche grazie al coinvolgimento delle Direzioni Regionali nell'ambito della Divisione Banca dei Territori".

"Promuovendo la partecipazione attiva delle comunità e dando concretezza ai valori della solidarietà e della responsabilità sociale, For Funding si inserisce nella più ampia strategia ESG del Gruppo Intesa Sanpaolo che conferma la propria volontà di essere un'istituzione a servizio dell'economia reale e sociale, e il proprio impegno nel costruire un futuro più equo e solidale creando un impatto sulla società e sui territori in cui opera", conclude la nota.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).