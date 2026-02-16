Interventi non conformi per la fibra ottica, Open Fiber: "Disponibile a risolvere"

La replica dell'azienda

Gela. Questa mattina, in presenza del sindaco Terenziano Di Stefano, sono stati condotti sopralluoghi e verifiche circa le condizioni del manto stradale di via Manzoni e sono state rilevate irregolarità negli interventi effettuati dalle società dei servizi, nel caso di specie Open Fiber che si occupo' della posa della fibra ottica. Dall'azienda fanno sapere che "Open Fiber si trova costretta a dover precisare alcuni passaggi. Desta particolare sorpresa il riferimento a zone della città dove i lavori per la realizzazione della rete in fibra ottica risultano conclusi e collaudati nel 2021 (5 anni fa). Come è noto all’amministrazione comunale e ai suoi tecnici, sebbene siano ampiamente trascorsi dal collaudo i due anni previsti dalla normativa, Open Fiber si è resa sempre disponibile a risolvere le segnalazioni ricevute pur non avendo alcun obbligo formale. Tale fattivo spirito di collaborazione, in aggiunta, si è all’epoca tradotto nel ripristino dell’intera carreggiata di Via Manzoni e nella musealizzazione di Via Di Bartolo, oltre che in decine di altri interventi anche recenti relativi a ripristini di strade ammalorate richiesti dal Comune e dallo stesso sindaco. Preso atto della situazione denunciata dall’amministrazione comunale, Open Fiber rinnova la sua disponibilità a intervenire nel pieno e stringente rispetto della normativa vigente".