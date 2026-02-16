Integrazioni bilancio, accertamenti completati: tutti gli atti trasmessi al ministero

Lo strumento finanziario, a inizio dello scorso dicembre, era stato approvato dal civico consesso

Gela. E' stata una giornata, a Palazzo di Città, quasi del tutto dedicata agli adempimenti per le integrazioni al bilancio stabilmente riequilibrato, richieste dal ministero. Oggi, scattava l'ultimo giorno per provvedere. Tutta la documentazione era già stata istruita e valutata nelle settimane dedicate dal sindaco e dai dirigenti agli approfondimenti del caso, sulla scorta della nota fatta pervenire da Roma, a fine dello scorso anno. In serata, tutto è stato completato, con i pareri dei revisori dei conti municipali. Il sindaco Terenziano Di Stefano, che ha la delega al bilancio, i dirigenti, il segretario Giovanni Curaba e gli organi di controllo, hanno effettuato gli accertamenti ulteriori sugli atti, che sono stati trasmessi. Adesso, spetterà proprio al ministero pronunciarsi, anche disponendo delle integrazioni documentali inviate dal municipio. La decisione ministeriale è dirimente per i Comuni in dissesto. Il sì al bilancio riequilibrato non solo sbloccherebbe risorse finanziarie di peso per l'ente ma sarebbe il viatico probabilmente decisivo per sanare un dissesto che l'amministrazione comunale intende superare in un arco di tempo inferiore ai cinque anni. Lo strumento finanziario, a inizio dello scorso dicembre, era stato approvato dal civico consesso.