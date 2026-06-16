Innovazione, Italia protagonista a Parigi della 10^ edizione di VivaTech

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Dal 17 al 20 giugno si svolgerà, al Parc des Expositions - Porte de Versailles di Parigi, VivaTech 2026, una delle manifestazioni più importanti a livello mondiale nel s...

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Dal 17 al 20 giugno si svolgerà, al Parc des Expositions - Porte de Versailles di Parigi, VivaTech 2026, una delle manifestazioni più importanti a livello mondiale nel settore dell'innovazione e dell'alta tecnologia, giunta alla decima edizione. Paese ospite d'onore dell'anno è la Germania.

Viva Technology quest'anno si preannuncia particolarmente ricca e strategica: ospiterà più di 14.000 startup, oltre 180.000 visitatori e più di 3.600 investitori, alcune delle principali multinazionali del settore hi-tech, nonchè un fitto programma di conferenze, da Jeff Bezos (Amazon) a Bernard Arnault (LVMH), François Provost (Renault) e Yann Le Cun (AMI Labs e ex Chief AI Scientist di Meta). In questo contesto, la presenza italiana sarà di grande importanza per rappresentare ai massimi livelli l'innovazione del nostro sistema Paese.

L'Agenzia ICE sarà presente con un Padiglione Nazionale (Hall 7.3, Stand 3F32) che ospita un ricco villaggio animato da 44 startup italiane e da 5 partner strategici: Invest in Italy, il progetto ICE-Invitalia per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia, NetVal, il network per la valorizzazione della ricerca universitaria, le Agenzie di promozione regionale Art-Er (Emilia Romagna) e Select FVG (Friuli Venezia Giulia), e l'Agenzia di promozione della citta di Milano, Yes Milano.

La collettiva italiana sarà inaugurata il 17 giugno alle ore 11 alla presenza di Francesco Calderoli, Capo Ufficio Economico e Commerciale presso l'Ambasciata d'Italia a Parigi, di Luigi Ferrelli, Direttore dell'Ufficio ICE di Parigi, e di Sergio Strozzi, Capo dell'Ufficio Innovazione Tecnologica e Startup della Direzione Generale per il Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La presenza italiana sarà inoltre valorizzata da un seminario organizzato dalla Direzione Generale per le Questioni Cibernetiche, l'Informatica e l'Innovazione Tecnologica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in programma il 18 giugno alle 17 presso la Sovereignty Arena.

L'incontro, dal titolo "Beyond Dependence: Europès Path to Economic Security and Tech Sovereignty", approfondirà le strategie europee per rafforzare la sicurezza economica e la sovranità tecnologica del continente. Interverranno Alessandro De Pedys, Direttore Generale per le Questioni Cibernetiche, l'Informatica e l'Innovazione Tecnologica (MAECI), ed Eugenio Monteleone, Chief Operating Officer di Domyn.

Le aziende presenti nel Padiglione Nazionale rappresentano l'eccellenza dell'ecosistema italiano, di cui ricalcano l'ampia composizione settoriale e distribuzione geografica.

Le start up saranno raggruppate in 4 aree tematiche: AI Solutions and Digital Sovereignty; Deep Tech and Industry 5.0; Digital Experience, Lifestyle & EduTech; GreenTech, Sustainability and Smart Cities.

Ad arricchire la presenza italiana, l'Arena Italia (Hall 7.3, Stand 3G37) ospiterà un ricco programma di interventi dal mercoledì al sabato, con sessioni di pitching delle start up partecipanti e panel tematici. L'ampio programma degli interventi vuole offrire un quadro variegato e approfondito dell'ecosistema nazionale legato al mondo delle startup e delle scaleup innovative dal Nord al Sud della penisola.

I panel in programma sono organizzati dall'Agenzia ICE in collaborazione con Innovup, Italian Tech Alliance, Mindstone, OverVentures, Osservatori Digital Innovation - Polimi, Art-ER, Select FVG e Yes Milano.

All'interno di VivaTech, l'innovazione italiana è anche rappresentata da varie altre realtà italiane, tra cui NeXT Modular Vehicles, che avrà un suo veicolo dimostrativo nello spazio esterno.

La partecipazione a Viva Technology offre alle startup ed alle PMI Innovative italiane prospettive uniche di networking e contatto con gli attori più significativi deII'ecosistema dell'innovazione francese e internazionale, fondi di investimento e/o potenziali partner industriali.

In Francia è presente un ecosistema dell'innovazione estremamente dinamico, risultato di uno sforzo congiunto del governo con il settore privato, le università e gli innovation center (incubatori, acceleratori, ecc.). Ad oggi è uno dei paesi europei ad ospitare il maggior numero di start up: oltre 16miIa. La Francia in generale, e la regione parigina in particolare, offrono alle startup condizioni favorevoli per sviluppare progetti e raccogliere finanziamenti. L'lle-de-France (Parigi e la sua regione) è il territorio in cui si concentra il maggior valore di investimenti (circa il 67%), seguito dalla regione Auvergne-Rhone Alpes e Occitania.

Anche l'ecosistema delle startup italiane è in costante evoluzione, come dimostrano i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT): nel 2025 in Italia si contano oltre 12.000 startup innovative e più di 3.160 PMI innovative (in crescita del 7% rispetto al 2024).

In un ecosistema sempre più dinamico e strutturato, continua inoltre ad aumentare il numero degli incubatori certificati, che raggiungono quota 68. Parallelamente, il mercato italiano del venture capital ha registrato un'ulteriore fase di espansione: secondo l'EY Venture Capital Barometer, nel 2025 gli investimenti complessivi hanno raggiunto circa 1,5 miliardi di euro, segnando una crescita del 32% rispetto all'anno precedente, distribuita su 238 round di finanziamento. I principali settori trainanti risultano essere il Deep Tech e l'Health and Life Science, a conferma della crescente maturità e competitività dell'ecosistema italiano dell'innovazione.

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- foto ufficio stampa ICE Paris -

(ITALPRESS).