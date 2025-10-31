Incontri e assemblee pubbliche, da Palermo e fino alla provincia: "Spazio Civico cresce"

A “Spazio civico” lavora personalmente pure il sindaco Terenziano Di Stefano, che ieri ha avuto incontri in altri Comuni della provincia

Gela. Come riportato, i civici stanno per finalizzare la presentazione ufficiale della loro rete provinciale e non solo. A “Spazio civico” lavora personalmente pure il sindaco Terenziano Di Stefano, che ieri ha avuto incontri in altri Comuni della provincia. Contatti diretti ci sono con esponenti civici in vari territori, anche a Palermo, con ulteriori incontri che sono stati finalizzati. Di Stefano e altri esponenti di “Spazio civico”, compreso il referente provinciale di “Una Buona Idea” Giovanni Scicolone, hanno tenuto un'assemblea a Delia. Il gruppo “Delia è partecipazione”, con il consigliere comunale Martino Di Gregorio, sta partecipando all'evoluzione della rete civica. “Un momento di dialogo e confronto per costruire insieme il futuro del territorio. L'evento ha visto la partecipazione di diverse figure politiche e civiche che, con il loro impegno e le loro idee, stanno lavorando per rafforzare la comunità e promuovere il cambiamento”, fanno sapere. Per il sindaco Di Stefano, incontri pubblici come quello di ieri segnano un dialogo diretto con i cittadini, per accogliere le loro istanze. C'erano inoltre Damiano Arena e Marilena Fardella di “MazzarinoLab”, Filippo Agostara di “Futura” Caltanissetta, Olimpia Armonia, per Sommatino e, in collegamento telefonico, Marco Andaloro, ex amministratore dem che da San Cataldo ha già dichiarato la sua adesione alla rete. “L'incontro ha avuto un sapore di apertura e inclusività, con “Spazio Civico” che continua a crescere, espandersi e rafforzarsi, attraverso il confronto costante con la cittadinanza. La collaborazione tra diverse realtà territoriali è un segno positivo, un'indicazione chiara che l’impegno civico è sempre più forte e condiviso. Il messaggio che arriva da Delia è chiaro, non c'è distanza tra amministratori e cittadini, ma una continua interazione per costruire, passo dopo passo, una comunità migliore. Un esempio di come la politica, quando è veramente partecipativa, possa avvicinare le persone, creare reti di solidarietà e generare cambiamento”.

In foto un momento dell'incontro