Inchiesta "The wall", riesame annulla diversi capi di accusa per Caci

Rimane detenuto per altre accuse che gli vengono addebitate

Gela. E' tra gli imputati coinvolti nell'inchiesta “The wall”. Secondo i pm della Dda di Caltanissetta e i carabinieri, il ventunenne Nunzio Caci avrebbe avuto un ruolo nel gruppo capace di gestire l'attività per la fornitura di droga. A febbraio, la Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso difensivo, avanzato dal legale Davide Limoncello, disponendo l'annullamento con rinvio per otto capi di accusa, tutti relativi ai reati legati alle sostanze stupefacenti. I giudici del riesame di Caltanissetta, a loro volta, hanno annullato le stesse contestazionim sulla scorta di quanto sostenuto dalla difesa. Caci, però, rimane detenuto per altre accuse che gli vengono addebitate. Al pari di altri coinvolti, finiti nella stessa indagine, sta affrontando l'udienza preliminare, davanti al gup del tribunale nisseno.