Inchiesta Mancuso, dem e "Controcorrente" a Schifani: "Troppi indagati e tanti silenzi, si dimetta"

Gli interventi di Barbagallo e La Vardera

Caltanissetta. Davanti alle evoluzioni dell'inchiesta per corruzione che coinvolge il parlamentare Ars di Forza Italia Michele Mancuso, le opposizioni chiamano in causa il presidente della Regione Renato Schifani. “Un indagato al giorno, maggioranza a pezzi. E anche per Michele Mancuso, deputato di FI all’Ars, scattano gli arresti domiciliari per corruzione. Certo, siamo alle indagini preliminari ma la cronaca ci consegna una maggioranza, quella di centrodestra, decimata da avvisi garanzia, indagati, per corruzione e taluni anche spediti agli arresti. Una triste sequenza che sta minando la credibilità della Regione, basata su una distorta concezione di ricerca del consenso – dice il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo - un metodo criminogeno ascrivibile a parte della maggioranza che perde pezzi, divisa e auto affondatasi a colpi di voto segreto all’Ars. E Schifani? Assente ingiustificato troppo spesso dall’Ars. Governa dal palazzo dorato ma non si accorge mai di nulla e arriva quando i disastri sono già avvenuti, nella sua giunta, nella sua maggioranza, nella sua isola. E' ora di dire basta, Schifani tragga le conseguenze e valuti le dimissioni: serve una svolta, non un accanimento terapeutico”. “Questa aula – dice il leader di “Controcorrente” Ismaele La Vardera non può far finta che l’ennesimo deputato della maggioranza sia in stato d’arresto. I silenzi di Pellegrino e Schifani sono intollerabili, non ci si può girare dall’altra parte. La nostra Regione è ormai sulle pagine dei quotidiani nazionali solo per queste ragioni. Mancuso è stato determinante per la vittoria del centrodestra a Caltanissetta e per la vittoria del sindaco. Qualche settimana fa con la consigliera Petitto e con l’onorevole Miceli abbiamo fatto una conferenza stampa, spiegando tutto. Ma questo arresto apre uno squarcio ancora più grande, perché Forza Italia a oggi non aveva ancora avuto problemi giudiziari. Perché questa maggioranza continua a rimanere inchiodata alla poltrona nonostante tutti questi fatti che non fanno altro che distruggere l’immagine della nostra terra? Il governo Schifani é al capolinea, ne prenda atto e vada a casa".