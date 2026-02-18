Inchiesta contributi, domiciliari per Mancuso e Tricoli

Sono tutti coinvolti in un'inchiesta su contributi elargiti a un'associazione nissena

Caltanissetta. Il gip del tribunale di Caltanissetta ha disposto gli arresti domiciliari per il parlamentare Ars Michele Mancuso e per il suo stretto collaboratore Lorenzo Tricoli. Questa mattina, i poliziotti della mobile nissena e quelli dello Sco di Roma hanno eseguito i provvedimenti. Divieto di esercizio di impresa per i rappresentanti legali dell'associazione "Genteemergente" Ernesto Trapanese, Manuela Trapanese e Carlo Rizioli. Sono tutti coinvolti in un'inchiesta su contributi e denaro elargito indebitamente, coordinata dai pm della procura di Caltanissetta. Mancuso è accusato di aver percepito una mazzetta da dodicimila euro per favorire un contributo da oltre 90 mila euro all'associazione. Il parlamentare è ritenuto responsabile di aver percepito denaro per l'esercizio di sue funzioni, dato che quel contributo fu tra i punti inseriti in finanziaria regionale. Per il gip nisseno, le versioni fornite dagli indagati non sono idonee a giustificare quella dazione di denaro. Somme che il riesame ha di recente dissequestrato.