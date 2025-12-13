Incendio Macchitella, Filcams: "Una risposta forte, la città sia libera"

La risposta della Filcams-Cgil a quanto accaduto

Gela. Il segretario provinciale Filcams-Cgil Nuccio Corallo condanna quanto accaduto all'attività dell'azienda Zangaloro. "Appresa la notizia del rogo nell'attività commerciale ancora in apertura, condanniamo il gesto criminoso nei confronti di un investimento che crea occupazione in una provincia fortemente offesa dalla crisi economica e dalla storica presenza delle forze criminali e mafiose, che hanno soffocato l'economia sana interrompendo reali e concreti momenti di crescita e di sviluppo sociale, economico e morale. Tutto ciò è fortemente preoccupante in quanto getta la nostra città indietro di almeno trent'anni. Auspichiamo che le forze dell'ordine riescano a fare luce risalendo ai mandanti e agli esecutori del vile gesto criminoso, il territorio non può permettersi tutto questo, serve una risposta forte a tutti i livelli, dalla politica all'imprenditoria al sindacato e alla cittadinanza attiva per far capire che la nostra città è terra libera e non si tollerano più simili azioni", dice il sindacalista.