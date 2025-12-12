Quotidiano di Gela

Incendio attività commerciale, Rapicavoli: "M5s condanna atto che getta discredito"

M5s su quanto accaduto a Macchitella

A cura di Redazione Redazione
12 dicembre 2025 17:27
Incendio attività commerciale, Rapicavoli: "M5s condanna atto che getta discredito" -
Gela
Attualità
Condividi

Gela. Il Movimento cinquestelle, nella sua interezza e rappresentanza, condanna il vile gesto incendiario compiuto ai danni dell’azienda "Zangaloro". "Un atto che getta discredito sulla nostra comunità e che colpisce un imprenditore che aveva deciso di investire nel nostro territorio avviando un’attività che avrebbe garantito posti di lavoro", dice il referente cittadino Filippo Rapicavoli.

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela