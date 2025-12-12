Incendio attività commerciale, Rapicavoli: "M5s condanna atto che getta discredito"

M5s su quanto accaduto a Macchitella

Gela. Il Movimento cinquestelle, nella sua interezza e rappresentanza, condanna il vile gesto incendiario compiuto ai danni dell’azienda "Zangaloro". "Un atto che getta discredito sulla nostra comunità e che colpisce un imprenditore che aveva deciso di investire nel nostro territorio avviando un’attività che avrebbe garantito posti di lavoro", dice il referente cittadino Filippo Rapicavoli.