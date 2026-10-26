Scadenza In consiglio rinvio "tecnico": sarà portata in aula la proroga della definizione agevolata dei tributi

Il rinvio per permettere di integrare l'ordine del giorno

Gela. Un rinvio sostanzialmente tecnico, per consentire di integrare all'ordine del giorno del consiglio comunale il provvedimento che prorogherà di altri venti giorni il termine ultimo per aderire alla definizione agevolata dei tributi comunali. L'aula, questa sera, su richiesta del capogruppo di "Una Buona Idea" Rosario Faraci, ha dato il benestare al rinvio della seduta a giovedì, così da inserire il punto della proroga del termine per accedere alla definizione agevolata. Il consiglio, in apertura, ha invece approvato una variazione di bilancio necessaria per avere la disponibilità di fondi previsti per i programmi di supporto ai ceti più in difficoltà. L'atto, dopo gli interventi dei consiglieri comunali Paola Cafa' e Maria Grazia Fasciana, è stato illustrato dall'assessore si servizi sociali Valeria Caci. La variazione ha ottenuto il voto favorevole sia dai banchi della maggioranza (mancavano solo l'autonomista Lucia Lupo e il pentastellato Vincenzo Tomasi) sia da quelli dell'opposizione, fronte, a sua volta, con qualche assenza.