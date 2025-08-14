In città torna il padre del "gotico siciliano": Labbate presenta "Cravuni"

L'opera sarà presentata, su iniziativa della libreria Orlando, lunedì 18 agosto, dalle ore 19, presso il complesso delle mura Federiciane

Gela. Dopo la trilogia che gli ha consegnato il successo editoriale, con romanzi come "Suttaterra", "Lo Scuru" e "Spirdu", lo scrittore buterese Orazio Labbate, padre del cosiddetto "gotico siciliano", torna a Gela, con il suo nuovo lavoro, "Cravuni", edito da Polidoro. L'opera sarà presentata, su iniziativa della libreria Orlando, lunedì 18 agosto, dalle ore 19, presso il complesso delle mura Federiciane, a Santa Maria di Gesù. A dialogare con Labbate, l'avvocato Graziana Cannadoro e il giornalista Giovanni Marinetti.

In foto Orazio Labbate