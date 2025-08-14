In città torna il padre del "gotico siciliano": Labbate presenta "Cravuni"
L'opera sarà presentata, su iniziativa della libreria Orlando, lunedì 18 agosto, dalle ore 19, presso il complesso delle mura Federiciane
A cura di Redazione
Gela. Dopo la trilogia che gli ha consegnato il successo editoriale, con romanzi come "Suttaterra", "Lo Scuru" e "Spirdu", lo scrittore buterese Orazio Labbate, padre del cosiddetto "gotico siciliano", torna a Gela, con il suo nuovo lavoro, "Cravuni", edito da Polidoro. L'opera sarà presentata, su iniziativa della libreria Orlando, lunedì 18 agosto, dalle ore 19, presso il complesso delle mura Federiciane, a Santa Maria di Gesù. A dialogare con Labbate, l'avvocato Graziana Cannadoro e il giornalista Giovanni Marinetti.
In foto Orazio Labbate