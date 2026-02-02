In casa aveva un chilo di hashish, arrestato ventunenne

Oltre allo stupefacente, i Carabinieri hanno sequestrato un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento dello stupefacente

Gela. Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta, coadiuvati dal personale del Reparto Territoriale di Gela, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 21enne, Graziano Cremona, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata nel cuore del centro abitato. Durante una perquisizione domiciliare, l’attenzione dei militari si è inizialmente focalizzata sul rinvenimento di una singola dose di hashish. Tuttavia, l'accuratezza nelle operazioni di ricerca ha permesso di estendere il controllo a ogni ambiente della casa, portando alla luce un ingente quantitativo di droga: oltre un chilogrammo di hashish era stato accuratamente occultato all'interno di un armadietto. Oltre allo stupefacente, i Carabinieri hanno sequestrato un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre il giovane è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Gela, che coordina le indagini, trasferito presso la Casa Circondariale di Gela. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Gela, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere dell’indagato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta teso a reprimere fenomeni di illegalità e di degrado urbano, con particolare attenzione al controllo delle aree sensibili del territorio.