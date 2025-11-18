In auto con 35 kg di cocaina, corriere romano arrestato nel Catanese

L'indagato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza, a Catania.

CATANIA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato un corriere che trasportava a bordo di un’auto circa 35 chili di cocaina. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria etneo hanno sottoposto a controllo un veicolo intimando l’alt all’imbocco della tangenziale di Catania, nella zona del casello autostradale di San Gregorio di Catania.

Il conducente, di origine romana, è apparso da subito nervoso e ha fornito informazioni sui motivi del viaggio in Sicilia che hanno insospettito i finanzieri, tanto da indurli a effettuare una perquisizione. Così sono stati trovati numerosi panetti di cocaina del peso complessivo pari a circa 35 chilogrammi, abilmente occultati all’interno di due borsoni contenenti gli effetti personali del conducente. L’uomo è stato arrestato per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. La droga se fosse stata messa in commercio al dettaglio, secondo una stima degli investigatori, avrebbe fruttato proventi illeciti per oltre 7 milioni di euro. L’indagato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza, a Catania.

– Foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

