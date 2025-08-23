"Impianti sportivi in gara, ruolo importante Pd", Orlando: "Partito nell'alleanza per la città"

Orlando in questo modo stempera qualche tensione interna degli scorsi giorni

Gela. L'avvio delle gare per l'aggiudicazione dei lavori finalizzati alla struttura sportiva polivalente di Macchitella e alla riqualificazione dello stadio "Presti", vengono analizzati in chiave ulteriore dal Pd. Il lavoro fatto dall'assessore dem Peppe Di Cristina, che ha riattivato i canali istituzionali al fine di non perdere definitivamente i fondi Pnrr (anche con incontri in presenza del ministro), viene richiamato dal capogruppo consiliare Gaetano Orlando, che stempera in questo modo qualche tensione interna degli scorsi giorni. "Il risultato degli impianti sportivi e della riqualificazione dello stadio "Presti" é un fatto storico, ringrazio i colleghi in consiglio per avere votato la variazione necessaria, il sindaco, l'assessore allo sport Peppe Di Cristina, quello ai lavori pubblici Luigi Di Dio, per il lavoro fatto per recuperare i finanziamenti, che erano praticamente persi. Ma voglio ringraziare inoltre i parlamentari del partito, che con impegno ci sono stati vicini", dice Orlando. L'esponente dem ne approfitta per ribadire la prospettiva del partito. "Una vittoria di tutta la coalizione e il Pd ha dimostrato di essere dentro l'alleanza per la città", conclude.

In foto Orlando e l'altro consigliere dem Moscato