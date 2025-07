Il tripudio di una città, la gioia per la serie D arriva in centro storico

La gioia dei tifosi e soprattutto degli ultras, sempre presenti, è arrivata in cento storico, davanti alla chiesa Madre

Gela.La vittoria sul campo contro il Canosa porta il Gela in serie D. Un anno vissuto sempre a rincorrere un sogno sportivo, si è concluso al 90', quando Savasta ha insaccato il pallone del 3-0, regalando il tripudio. La gioia dei tifosi e soprattutto degli ultras, sempre presenti, è arrivata in cento storico, davanti alla chiesa Madre. Cori, festeggiamenti e fumogeni, per incoronare definitivamente gli eroi di una promozione, che a un certo punto è parsa lontana ma che regala alla società, ai tifosi e alla città, una ribalta, calcisticamente finalmente degna.