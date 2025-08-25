Il tentato omicidio e l'arresto, sindaco: "Amministrazione a sostegno della legalità"

L'amministrazione si complimenta per l'operazione che ha condotto a individuare il responsabile del tentato omicidio del 16 agosto

Gela. L'amministrazione comunale si complimenta con la procura e con i carabinieri per quanto fatto in merito alla ricostruzione del tentato omicidio degli scorsi giorni. È arrivato l'arresto del diciannovenne accusato dell'azione. "L’amministrazione comunale desidera esprimere profonda gratitudine e sincero apprezzamento verso il lavoro eseguito dal procuratore Vella, dalla procura, dal colonnenno Montemagno e dai Carabinieri, con l’impegno e l’efficienza dimostrati a seguito della sparatoria avvenuta lo scorso 16 agosto nei pressi della villa comunale. Non possiamo e non dobbiamo mai abbassare la guardia – dichiara il sindaco Di Stefano – perché la sicurezza è un diritto fondamentale da tutelare con la massima determinazione. Episodi come questo, pur gravi, dimostrano che quando le istituzioni lavorano fianco a fianco, con unità e tempestività, la nostra comunità è protetta e lo Stato c’è. Il Comune di Gela conferma il proprio impegno nel sostenere con convinzione ogni azione mirata alla legalità, al rispetto delle normative e al rafforzamento della coesione sociale. La collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine resta il pilastro per costruire una città più sicura, giusta e accogliente per tutti".

In foto il procuratore Vella (al centro) insieme al sostituto procuratore Furnari e al colonnello Montemagno