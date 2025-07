Il Teatro Massimo in ‘viaggio’ da Palermo a Taormina tra le colonne sonore del cinema

PALERMO (ITALPRESS) & Due serate imperdibili dedicate alle più celebri colonne sonore della storia del cinema, interpretate dall& del Teatro Massimo diretta dal Maestro Maurizio Billi, e dalla voce del soprano Anna Kazlova. L&

PALERMO (ITALPRESS) – Due serate imperdibili dedicate alle più celebri colonne sonore della storia del cinema, interpretate dall’Orchestra del Teatro Massimo diretta dal Maestro Maurizio Billi, e dalla voce del soprano Anna Kazlova. L’appuntamento è per martedì 15 luglio alle 21.00 al Teatro Massimo di Palermo e il giorno dopo mercoledì 16 luglio alle 21:30 al Teatro Antico di Taormina per il Festival Internazionale Taormina Arte.

Il programma musicale è un vero e proprio viaggio attraverso melodie indimenticabili che hanno scolpito l’immaginario collettivo, firmate da giganti della musica come Ennio Morricone, John Williams, Nino Rota, Bernard Herrmann e Astor Piazzolla. Il percorso musicale attraversa le atmosfere de Il Gattopardo con la suite di Nino Rota, per poi immergersi nelle indimenticabili creazioni di Ennio Morricone, dall’emozionante “Estasi sinfonica” (Giù la testa – Il buono, il brutto, il cattivo) e nei temi da The Untouchables, Nuovo Cinema Paradiso, Il segreto del Sahara e The Mission, con gli arrangiamenti curati dal Maestro Maurizio Billi e Roberto Granata.

Si prosegue con la toccante bellezza dell'”Ave Maria” (Tanti anni prima) di Astor Piazzolla composta per il film del 1984 di Marco Bellocchio Enrico IV, basato sull’omonima opera teatrale di Luigi Pirandello, con Marcello Mastroianni e Claudia Cardinale. E con Vertigo, la celebre suite di Bernard Herrmann composta per il capolavoro di Alfred Hitchcock La donna che visse due volte.

Un omaggio sarà dedicato ai capolavori di John Williams, un compositore la cui musica è intrinsecamente legata all’immaginario cinematografico mondiale. La “Movies Symphony” riunirà i temi iconici di saghe come Star Wars, I predatori dell’arca perduta, E.T. e Superman, oltre al commovente “Main Theme” da Schindler’s List. Come efficacemente sintetizzato da Steven Spielberg, “senza la musica di John Williams, le bici non volerebbero davvero, né le scope nelle partite di Quidditch, non esisterebbe la Forza e i dinosauri non camminerebbero sulla terra. Non ci meraviglieremmo e non piangeremmo. La sua musica rende reali i nostri sogni più nascosti facendoli diventare eterni per miliardi e miliardi di persone”.

Sul podio dell’Orchestra del Teatro Massimo salirà il Maestro Maurizio Billi, compositore e direttore apprezzato, ospite di prestigiose orchestre. Ha collaborato con le principali fondazioni lirico-sinfoniche italiane oltre che con artisti di fama internazionale. È legato da un rapporto speciale con il Premio Oscar Ennio Morricone con cui ha condiviso una profonda amicizia e una fertile collaborazione, elaborando ed interpretando le sue composizioni in numerosi concerti.

Ad interpretare alcuni dei brani in programma sarà il soprano Anna Kazlova, vincitrice a Santa Cecilia del Premio internazionale evento donna “Progetto music for Women”, acclamata per la bellezza del timbro e la tecnica impeccabile, che le hanno permesso di ottenere ampio successo sia in campo lirico che concertistico.

Info: https://www.teatromassimo.it/event/musica-da-oscar/ Biglietti: da 5 a 20 euro

– Foto Ufficio stampa Teatro Massimo –

(ITALPRESS)