Il caso Il risiko irrisolto degli impianti ex Asi, Di Stefano in commissione Ars: "Proprietà al Comune improponibile"

Lo scenario potrebbe assumere una conformazione ulteriore

Gela. Quasi un nervo scoperto, ormai da lungo tempo, in una filiera idrica e della depurazione che la Regione non sembra del tutto in grado di gestire secondo punti fissi. Gli impianti fognari, idrici e i sistemi di depurazione dell'area locale ex Asi rimangono ancora in sospeso. Eni Rewind, che continua a gestirli, da diverso tempo insiste per lasciare e trasferire tutto sotto l'egida di Caltaqua, chiaramente per il tramite dell'Assemblea territoriale idrica. La proprietà è proprio dell'ex Asi, che ovviamente non ha una struttura capace di condurre sistemi delicati, pure sul fronte ambientale. Mesi fa, il presidente Ati Terenziano Di Stefano, primo cittadino gelese, ha affidato a una società specializzata un incarico per svolgere analisi di due diligence, accertando il valore complessivo degli impianti. L'Ati, a sua volta, è priva di un quadro tecnico che possa prenderli direttamente in carico. Ci sono state pure decisioni della giustizia amministrativa nel rimpallo tra Eni Rewind e Caltaqua. La prossima settimana, lo stesso Di Stefano è stato convocato dalla commissione attività produttive dell'Ars. I parlamentari regionali intendono affrontare il tema delle "criticità" legate agli impianti attualmente di proprietà Asi. Di Stefano, in qualità di presidente dell'Assemblea territoriale idrica, fin dall'insediamento dello scorso anno, ha voluto approfondire la questione. Adesso, lo scenario potrebbe assumere una conformazione ulteriore. "Ci sono ipotesi, che per quanto mi riguarda non stanno né in cielo né in terra - dice - secondo le quali questi impianti dovrebbero addirittura passare dalla proprietà Asi a quella del Comune di Gela. È improponibile una soluzione di questo tipo". L'ente comunale, attualmente in dissesto, non ha risorse finanziarie a sufficienza per prendere in carico un sistema di tale complessità. Rimane infine del tutto irrisolto il fronte del raddoppio del depuratore consortile. Dalla Regione non sono più giunte novità circa un'eventuale ripresa dei cantieri, fermi da anni.