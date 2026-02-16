Quotidiano di Gela

Il Premier Giorgia Meloni è tornata a Niscemi

La Presidente del Consiglio è tornata nella cittadina sconvolta dalla frana.

A cura di Admin Admin
16 febbraio 2026 12:12
Il Premier Giorgia Meloni è tornata a Niscemi - foto Ansa
foto Ansa
Attualità
Condividi

Niscemi. Dopo la visita lampo di due settimane fa la Premier Giorgia Meloni è tornata a Niscemi (Caltanissetta), colpito da un grave evento franoso. La Presidente del Consiglio è atterrata in elicottero poco dopo le 11,30 e dopo aver sorvolato i luoghi del cedimento del quartiere Sante Croci ha effettuato un nuovo sopralluogo nella zona del Belvedere. Con lei il capo del Dipartimento di Protezione Nazionale Civile Fabio Ciciliano ed il Sindaco Massimiliano Conti. Ora è in corso un vertice con le autorità locali per fare il punto della situazione a quasi tre settimane dall'evento franoso.


Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela