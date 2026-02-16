Il nuovo film di Virgadaula su San Francesco, venerdì casting per la ricerca di attori

Virgadaula sta lavorando al suo nuovo progetto cinematografico

Gela. Venerdì 20 febbraio, presso l'hotel Sole, è in programma un casting per la ricerca di attori. Si tratta di una selezione finalizzata al nuovo film del regista Gianni Virgadaula, “Al canto del vespro”, sulla vita di San Francesco d'Assisi. Il casting è aperto ad attori e attrici, professionisti o semplici amatori, dai 12 ai 60 anni. Si terrà dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Virgadaula sta lavorando al suo nuovo progetto cinematografico.