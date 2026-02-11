Il museo della nave greca alla Bit: "Entrerà in una rete regionale per un nuovo turismo"

L'intervento alla Bit di Milano

Gela. L'inaugurazione del museo del mare, prevista per il 24 febbraio, al centro dell'intervento dell'assessore regionale Francesco Scarpinato alla Bit di Milano, una delle fiere internazionali più importanti nel settore del turismo. Il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Romina Morselli hanno partecipato all'iniziativa, in rappresentanza dell'amministrazione comunale e al culmine di un lungo percorso che ha condotto, dopo vari slittamenti, alla data di avvio del museo che custodirà i resti della nave arcaica. C'era la soprintendenza. "Era atteso almeno da venticinque anni, insieme si superano tutti gli ostacoli - ha detto Scarpinato - il museo della nave greca sarà un volano per il turismo e la valorizzazione di Gela, a due passi dal mare". L'assessore ha annunciato l'intenzione di creare una rete tra musei e siti. "La nave di Gela sarà in una rete, con percorso dei beni culturali, insieme al parco archeologico di Lipari, quello Lilibeo, e il museo della navigazione che sarà aperto a Palermo", ha aggiunto Scarpinato davanti ai tanti operatori presenti.