Il Gruppo C.E.R. inaugura a Licata centro dialisi: un passo verso l’eccellenza sanitaria in Sicilia

Il Gruppo C.E.R. apre a Licata un centro dialisi d’eccellenza: tecnologia, accoglienza e sanità di prossimità al servizio del paziente.

Licata accoglie con entusiasmo l’apertura della nuova sede del Gruppo C.E.R. S.r.l., un evento che segna una tappa fondamentale nel continuo percorso di crescita e radicamento territoriale di una realtà ormai consolidata nel panorama della sanità privata siciliana.

Il gruppo C.E.R. nasce grazie alla visione imprenditoriale di Pasquale Lo Cicero, figura carismatica e pionieristica nel settore sanitario regionale. Coniugando passione per l’impresa, sensibilità sociale e una forte vocazione al servizio pubblico, il fondatore ha costruito nel tempo una rete di strutture dialitiche specializzate, attente alle innovazioni in ambito nefrologico e sempre al passo con i più alti standard qualitativi.

Oggi il testimone è nelle mani del figlio, il Dott. Pietro Lo Cicero, laureato in economia, che prosegue l’eredità paterna con energia e competenza, orientando il gruppo verso una sempre più marcata modernizzazione tecnologica e un’ottimizzazione dei servizi offerti ai pazienti. La nuova sede di Licata rappresenta proprio questo: un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, un luogo pensato per offrire cure all’avanguardia in un contesto umano e accogliente.

Con l’apertura della struttura licatese, il Gruppo C.E.R. rafforza il proprio impegno verso una sanità di prossimità, accessibile e di qualità, consolidando il proprio ruolo come punto di riferimento per la salute e il benessere delle comunità locali.

Le Strutture del Gruppo

Attualmente, il gruppo è articolato in quattro strutture operative dislocate sul territorio siciliano, ciascuna caratterizzata da un’elevata specializzazione in trattamenti dialitici, ma anche da una forte aderenza ai principi di sicurezza clinica e accoglienza:

1.⁠ ⁠San Filippo Dial Center S.r.l. – Brolo (ME) Un centro radicato nel territorio messinese, rappresenta un punto di riferimento per la popolazione dell’area tirrenica. Si distingue per la qualità assistenziale e per un’organizzazione flessibile, capace di adattarsi alle esigenze dei pazienti cronici.

2.⁠ ⁠San Sebastiano S.r.l. – Acireale (CT) Situato nel cuore della provincia etnea, questo centro si contraddistingue per il forte legame con il tessuto sociale e sanitario locale. Accoglie pazienti in fase cronica e acuta, offrendo un servizio integrato con i presidi ospedalieri della zona.

3.⁠ ⁠San Silvestro S.r.l. – Troina (EN) Questo presidio opera in una zona interna della Sicilia, garantendo un servizio essenziale in aree a rischio di desertificazione sanitaria. Si caratterizza per una gestione attenta alla territorialità e alla medicina di prossimità.

4.⁠ ⁠Centro Dialisi San Giovanni S.r.l. – Licata (AG) Il fiore all’occhiello del gruppo. Grazie al trasferimento in una struttura di nuova costruzione, il Centro Dialisi S. Giovanni S.r.l. ha assunto un ruolo di primo piano nel panorama provinciale e regionale.

Focus: Centro Dialisi San Giovanni S.r.l. – Un Polo di Eccellenza Sanitaria Il Centro Dialisi S. Giovanni S.r.l. rappresenta l’esempio più avanzato della visione strategica del gruppo C.E.R. S.r.l., che coniuga modernità strutturale, tecnologia all’avanguardia e centralità del paziente. La nuova sede, progettata e realizzata secondo i più moderni criteri di edilizia sanitaria, incarna un modello innovativo di ambiente terapeutico integrato, orientato al comfort e alla sicurezza. Caratteristiche della Nuova Struttura

•⁠ ⁠Spazi architettonici funzionali e accoglienti, con ambienti separati per le varie fasi del trattamento e percorsi differenziati per pazienti, operatori e materiali.

•⁠ ⁠Tecnologie medicali di ultima generazione, tra cui: monitor dialitici ad alta efficienza con sistemi di controllo automatizzati, filtri e membrane biocompatibili a basso imInstrumentationorio, sistemi di dialisi on-line HDF (emodiafiltrazione) per un trattamento più efficace e meno invasivo.

•⁠ ⁠Sistema centralizzato di trattamento dell’acqua, certificato e sottoposto a continui controlli, in linea con gli standard.

•⁠ ⁠Installazione del sistema Granumix Plus di Fresenius, una delle più moderne soluzioni per la preparazione automatizzata del concentrato di bicarbonato. Questa tecnologia consente di ottimizzare il processo dialitico, migliorando la qualità del trattamento grazie alla standardizzazione della miscela dialitica e alla riduzione del rischio di contaminazioni.

Il Granumix Plus permette inoltre una gestione più efficiente delle risorse logistiche e del personale, riducendo l’uso di contenitori monouso e contribuendo alla sostenibilità ambientale del centro.

Approccio Assistenziale e Organizzativo

Il centro si fonda su un’organizzazione multidisciplinare e patient-centered, con équipe composte da:

•⁠ ⁠Nefrologi esperti, costantemente aggiornati secondo le linee guida sanitarie.

•⁠ ⁠Infermieristica specializzata in dialisi cronica e acuta.

•⁠ ⁠Supporto psicologico e sociale, con percorsi dedicati all’educazione terapeutica e all’aderenza al trattamento.

Missione e Visione del Gruppo C.E.R.

La missione del gruppo C.E.R. è offrire un’assistenza nefrologica di qualità superiore, nel rispetto della dignità e dell’autonomia del paziente, promuovendo modelli organizzativi efficienti e sostenibili. La visione si proietta verso una sanità integrata, in cui il paziente cronico non sia solo fruitore di cure, ma protagonista attivo del proprio percorso di salute, con una rete di centri interconnessi, tecnologicamente avanzati e in armonia con il sistema sanitario pubblico.

Conclusione

Il gruppo C.E.R. S.r.l. è oggi uno degli attori più dinamici nel panorama della dialisi privata accreditata in Sicilia. Con la guida di una holding solida, una strategia di sviluppo sostenibile e un impegno costante nell’innovazione, si configura come una best practice nella presa in carico del paziente nefropatico. Il Centro Dialisi San Giovanni S.r.l., con la sua nuova sede, è il simbolo di un modo nuovo e virtuoso di concepire la sanità specialistica sul territorio.