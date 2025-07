Il giovane podista Greco centra il secondo posto ad Assoro

Non è il primo riconoscimento per il piccolo Flavio

Gela. Medaglia d’argento, stamattina ad Assoro, per il giovanissimo Flavio Greco, militante nella Young Runner Gela. L’atleta gelese si è distinto nella categoria Ragazzi portando a casa un preziosissimo secondo posto in graduatoria. Non è il primo riconoscimento per il piccolo Flavio, che nel corso dell’anno ha partecipato a diverse gare di prestigio distinguendosi sempre per le sue grandi qualità in pista.