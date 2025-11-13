Il generale della Guardia di Finanza Magliocco in visita al Comando Provinciale di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) & Il Generale di Corpo d& Giuseppe Magliocco, Comandante Interregionale dell& Sud- Occidentale, si è recato in visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo. Accompagnato dal Comandant

PALERMO (ITALPRESS) – Il Generale di Corpo d’Armata, Giuseppe Magliocco, Comandante Interregionale dell’Italia Sud- Occidentale, si è recato in visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo. Accompagnato dal Comandante Regionale Sicilia, Generale di Divisione, Roberto Manna, dopo essere stato accolto con gli onori di rito dal Comandante Provinciale, Generale di Brigata Domenico Napolitano, si è intrattenuto con una rappresentanza di militari dei Reparti della provincia palermitana, nonché con i referenti locali delle sezioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Nel corso dell’incontro, ha espresso ai presenti parole di apprezzamento per le attività svolte dalle Fiamme Gialle palermitane di ogni ordine e grado che operano a tutela degli interessi economico-finanziari del Paese, evidenziando “l’impegno costante profuso dai Finanzieri in tutti i segmenti della missione istituzionale affidata al Corpo”. Nel sottolineare inoltre “l’importanza della risorsa umana nella complessa organizzazione del Corpo”, ha invitato gli appartenenti più esperti e a tutti i livelli di responsabilità, “a non perdere l’occasione di trasfondere i migliori esempi di professionalità e umanità ai giovani colleghi di recente arruolamento e assegnazione ai reparti palermitani”.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).