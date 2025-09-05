Il gelese Ratto all'Omc Hairworld Cup 2025: rappresenterà l'Italia

Giovanni fa parte dell’Accademia Air Beauty Professional, fondata dal presidente Rino Palumbo, dal vice presidente Corradino Alfredo e dal maestro Mario Piccininno. È l’unico gelese in gara

Gela. Giovanni Ratto, 23 anni, giovane e talentuoso acconciatore maschile, rappresenterà Gela e l’Italia all’Omc Hairworld Cup 2025, in programma il 13 e 14 settembre a Parigi. Un evento di livello mondiale che vedrà la partecipazione di oltre mille concorrenti da 40 nazioni. Giovanni fa parte dell’Accademia Air Beauty Professional, fondata dal presidente Rino Palumbo, dal vice presidente Corradino Alfredo e dal maestro Mario Piccininno. È l’unico gelese in gara, un grande traguardo che porta alto il nome della nostra città. Oggi, presso il Comune di Gela, Giovanni è stato premiato dal sindaco Terenziano Di Stefano, dalla presidente del consiglio Paola Giudice e dal consigliere Vincenzo Tomasi, che gli hanno rivolto il più sentito in bocca al lupo. Un esempio di talento, impegno e passione che merita di essere sostenuto da tutta la comunità.