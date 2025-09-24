Il Gela vola in testa solitario, doppio Aperi e Cangemi stendono il Lamezia

I biancazzurri solidi e cinici contro un ostico Lamezia. Prima della partita applausi per l'ultimo arrivato Jerry Mbakogu.

Gela. Solido, cinico, intelligente. Il Gela continua a vivere il suo magic moment. Batte 3-0 il Lamezia con doppietta di Aperi e la rete di Cangemi e si gode il primo posto in classifica solitario. Il tutto in attesa di Mbakogu, presentato prima della partita e con un entusiasmo alle stelle. E la difesa continua ad essere non perforata dopo quattro partite.

Primo tempo

1’ Dopo 40 secondi Sarao scalda i pugni di Iannì con un tiro respinto, sul successivo tiro reclamato il calcio di rigore.

2’ Paura per Petta che cade a terra dopo uno scontro di gioco.

14’ gol annullato per fuori gioco di Sartore dubbio.

21’ Ammonito Aperi.

24’ GOOOLL GELA. Sull’angolo di Maltese è Cangemi ad insaccare di testa sul secondo palo.

44’ Sesto angolo per il Gela, questa volta batte Sartore e l’incornata di Petta è tra le braccia di Iannì.

45’ Ammonito il tecnico Cacciola.

47’ Perde palla Panzera, Mascari ci prova dal limite: para Minuss.

Secondo tempo

10 st’ Siino per Sartore

15’st Ammonito Siino.

19’ st Tandara per Mascari.

20’ st Gigante per Cangemi.

22’ st Marcellino per Staiano

24’ GOOL DEL GELA. Si sblocca anche Aperi

27’ Tanti cambi nel Lamezia che ora schiera tre attaccanti.

41’ST GOOOL GELA. Ancora Aperi, su cross perfetto di Giacomarro. Risultato in cassaforte.

47' st Sarao sfiora il 4-0.

50' Fine partita

GELA-V.LAMEZIA 3-0

Gela: Minuss, Giuliano, Petta, Maltese (44’ st Ferrigno), Aperi (42’ st Bollino), Panzera 36’ st Argentati), Cangemi (20’ st Gigante), Giacomarro, Sartore (10’ st Siino), Marino, Sarao. A disp: Colace, Vincenzi, Martinenko, D’Emilio. All: Cacciola

V.LAMEZIA: Ianni (27’ st Verdosci), Montebugnoli, Simonetta (27’ st La Vecchia), Mascari (17’ st Tandara), Spanò, Sanzone, Staiano (22’ st Marcellino), D’Anna, Del Pin (34’ st Guerrisi), Amendola, Coppola. A disp: Rossi, Lanciano, Sardo, Di Pardo. All.: Foglia.

Arbitro: Burattini di Roma.

Reti: 24’ Cangemi, 24’st e 41’ st Aperi

Note: Ammonito Aperi, il tecnico Cacciola, Siino, Simonetta.