Il Gela si dota del proprio pullman per le trasferte

Il sold out si avvicina sempre di più e il bus brandizzato è l’ennesima dimostrazione che la società vuole impegnarsi negli anni per riportare il calcio gelese nei palcoscenici che merita.

Gela. Il Gela ha il proprio pullman brandizzato. Sinonimo di una società che, a prescindere dall’esito della sfida di domani, vuole portare avanti il progetto, a differenza di tanti altri predecessori che hanno mollato in seguito alle prime difficoltà. I presidenti Toti Vittoria e Marco Scerra, nell’arco della stagione ormai al capolinea, hanno rimarcato a più riprese il loro ottimismo in vista degli anni a venire. Passo dopo passo, il sodalizio biancazzurro ha acquisito credibilità ed è anche riuscito a registrare numeri importanti allo stadio “Vincenzo Presti”, anche se solamente nelle gare della fase nazionale dei playoff. Nel corso del campionato, infatti, le platee sono state gremite solo da qualche centinaio di sostenitori, con la maggior parte degli appassionati che ha preferito disertare in seguito alle ultime tristi annate. Nella gara contro il Venafro, però, il clima è radicalmente cambiato e l’impressione è che anche domani l’impianto sportivo locale verrà assiepato di tifosi. Il sold out si avvicina sempre di più e il bus brandizzato è l’ennesima dimostrazione che la società vuole impegnarsi negli anni per riportare il calcio gelese nei palcoscenici che merita.